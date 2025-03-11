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15:57, 11 марта 2025Экономика

Россиянам рассказали о будущем цен на аренду жилья в Москве

Эксперт по жилью Полякова: Снижения стоимости аренды в Москве не ожидается
Мария Черкасова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С возвращением активности на рынке найма в Москве уменьшения арендных ставок нет и в ближайшей перспективе не ожидается. Об этом Life рассказала заместитель директора Управления аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

Она отметила, что предложение на рынке аренды в Москве с начала этого года расширилось в 2,3 раза, а за год выросло в 2,1 раза. Это в основном произошло за счет квартир, которые собственники хотели продать, но не смогли — и решили сдавать. Выросло предложение и за счет квартир, купленных в качестве инвестиций до отмены массовой льготной ипотеки и повышения рыночных ставок по жилищным кредитам.

Некоторые арендодатели были готовый пойти на скидки в 5-7 процентов от максимальных «осенних» значений в период затишья — в декабре и начале января. Однако в настоящее время собственники сдаваемых квартир стараются держать цены и не готовы к снижению. Это связано и с возвращением активности на столичном на рынке найма.

Ранее стало известно, что в Москве в пределах МКАД самую дешевую квартиру в аренду можно найти в районе Западное Бирюлево (44 тысячи рублей в месяц). В пределах Новой Москвы самые недорогие ставки на окраине, ближе к границе с Калужской областью, — там жилье в среднем обойдется в 30 тысяч рублей в месяц.

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