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18:18, 2 июля 2025Экономика

В Госдуме не захотели выдавать семейную ипотеку по месту прописки

Депутат Разворотнева выступила против выдачи ипотеки по месту регистрации
Мария Черкасова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева выступила против предложения выдавать семейную ипотеку для покупки жилья только в том регионе, где зарегистрирован заемщик. Об этом она сообщила агентству «Москва».

Так депутат прокомментировала предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко выдавать семейную ипотеку россиянам только в тех регионах, где они зарегистрированы. Разворотнева заявила, что считает семейную ипотеку одним из способов для семьи улучшить свои условия — и не только жилищные. «Если в одном регионе нет работы, а в другом она есть, и там люди способны устроиться? Я предложение не поддерживаю», — заявила она.

Депутат добавила, что в Госдуме сейчас прорабатывают вопрос расширения семейной ипотеки в регионах, где жилищное строительство слабо развито.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что выдача семейной ипотеки только по месту регистрации помогла бы стимулировать жилищное строительство во всех регионах, поспособствует их развитию и предотвратит внутреннюю миграцию. Она также считает, что россияне не должны брать такую ипотеку в инвестиционных целях — чтобы сдавать полученное льготным способом жилье.

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