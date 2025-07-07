«Дом.РФ»: Ставки по рыночной ипотеке в России снизились на 5 процентных пунктов

В начале июля в России подешевела ипотека — ставки по рыночным кредитам на жилье в 20 крупнейших банках страны снизились за полгода почти на 5 процентных пунктов. Такие данные приводит институт развития «Дом.РФ», пишет РИА Новости.

Так, средние ставки по ипотеке на новостройки снизились на 4,5 процентного пункта, до 24,48 процента. Для вторичного рынка показатель уменьшился на 4,79 процентного пункта, до 24,6 процента, рассказали аналитики.

Однако эти показатели все еще выше, чем в тот же месяц прошлого года. В начале июля 2024 года средняя ставка по ипотеке на новостройки достигала 19,46 процента, а на вторичное жилье — 19,69 процента.

Ранее в Госдуме выступили против выдачи льготной семейной ипотеки исключительно по прописке. Помимо этого, парламентарии прорабатывают вопрос расширения выдачи таких кредитов в регионах, где жилищное строительство слабо развито.