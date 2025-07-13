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10:50, 13 июля 2025Россия

Интерпол донес в российскую полицию на 14-летнего подростка из-за компьютерной игры

Baza: Интерпол донес в полицию РФ на подростка из-за оскорблений в Brawl Stars
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pryimak Anastasiia / Shutterstock / Fotodom  

Сотрудники Международной организации уголовной полиции (Интерпол) донесли представителям российских правоохранительных органов на 14-летнего подростка из-за оскорблений в компьютерной игре Brawl Stars. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Согласно их данным, представители Интерпола получили сведения о фактах оскорблений со стороны подростка их Санкт-Петербурге от Google, на площадке которого размещена вышеуказанная игра. После этого они связались с сотрудниками российской полиции и доложили им о недопустимом поведении юноши в интернете.

В качестве доказательств были прикреплены скриншоты сообщений подростка под ником Папа Гриб из чата Brawl Stars. После этого юноша раскаялся и признался, что действительно оскорблял людей в игре. Подросток, в частности, рассказал российским полицейским, что во время игры у него случился конфликт с другим пользователем.

Юноша в итоге пригрозил, что купит пистолет и накажет обидчика. Однако он подчеркнул, что речь шла о расправе в игре, а не в реальной жизни. В то же время в Brawl Stars невозможно приобрести оружие, так как у каждого персонажа уже имеется собственный огнестрел. После этого подросток вспомнил, что во время конфликта также поднимались религиозные темы.

Ранее в России был отмечен еще один инцидент, связанный с этой игрой. В Москве 14-летний подросток украл у матери 2,5 миллиона рублей и проиграл их в Brawl Stars. В одном из Telegram-чатов, как уточнялось, всем желающим предлагали делать ставки на киберспортивные турниры по этой игре. После прочтения сообщения юноша решил пойти на кражу сбережений матери и спустить деньги на ставки.

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