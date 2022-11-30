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16:06, 30 ноября 2022Россия

В Москве подросток украл у матери 2,5 миллиона и проиграл в телефонной игре

В Москве 14-летний подросток украл у матери 2,5 миллиона и потратил их в телефонной игре

Фото: Unsplash

В Москве 14-летний подросток украл у матери 2,5 миллиона рублей и проиграл их в телефонной игре Brawl Stars. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам матери, мальчик постоянно играл в Brawl Stars. В один момент он решил найти единомышленников в Telegram, где наткнулся на чат. Там предлагали делать ставки на киберспортивные турниры по этой игре.

В первый раз подросток потратил на ставку 1,8 миллиона рублей, которые он перевел кому-то на QIWI Кошелек. Остальную сумму он перевел через терминал.

В свою очередь, его мать обратилась в полицию и заявила, что ее сын попал под влияние мошенников.

Ранее мошенник, притворившийся американцем Ричардом, обманом выманил у уборщицы из Москвы более четверти миллиона рублей. После этого Ричард добавил ее в черный список и перестал выходить на связь.

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Никита Абрамов
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