Аферист выманил у московской уборщицы более четверти миллиона рублей

Мошенник представился американцем и обманом выманил у россиянки 270 тысяч рублей

Мошенник, притворившийся американцем, обманом выманил у россиянки более четверти миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уборщица из Москвы с февраля общалась по интернету с Ричардом, который представился американцем. По словам женщины, в конце весны в отношениях начались проблемы. Ричард признался, что столкнулся с серьезными трудностями, и назвал денежную помощь единственным способом их решения.

Женщина решила помочь и перевела аферисту более четверти миллиона рублей — 270 тысяч. После этого Ричард добавил ее в черный список и перестал выходить на связь. Россиянка написала заявление в полицию.

Ранее в октябре в Новосибирске 44-летнюю уборщицу из Киргизии осудили на 2,5 года за кражу сумки с 7 миллионами рублей. Сообщалось, что женщина заметила на тротуаре сумку с деньгами внутри и подобрала ее, после чего скрылась с места преступления. Как выяснилось позже, сумка принадлежала местному бизнесмену, который случайно забыл ее возле отеля.