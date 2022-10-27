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17:25, 27 октября 2022Силовые структуры

Российский суд дал 2,5 года уборщице за кражу сумки с семью миллионами рублей

В Новосибирске уборщицу осудили на 2,5 года за кражу забытой сумки с 7 миллионами рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новосибирске 44-летнюю уборщицу из Киргизии осудили на 2,5 года за кражу сумки с семью миллионами рублей. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает KP.RU со ссылкой на Октябрьский районный суд.

По данным инстанции, рано утром 4 ноября прошлого года возле дома №1 на улице Добролюбова фигурантка заметила на тротуаре сумку с деньгами внутри и подобрала ее, после чего скрылась с места преступления.

Сумка принадлежала местному бизнесмену, который случайно забыл ее возле отеля. При этом по словам адвокатов женщины, денег в сумке не было: их подзащитная рассказала, что там лежали только наволочки, медицинская маска и ручка. Юристы считают, что женщина могла стать жертвой мошеннической схемы — якобы коммерсант мог взять кредит в банк, а потом заявить о краже, чтобы пройти процедуру банкротства.

Доказательствами по делу стали слова самого предпринимателя и записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как женщина подбирает сумку. Во время расследования женщина находилась в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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