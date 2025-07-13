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10:36, 13 июля 2025Путешествия

Россиянка описала поездку в Париж фразой «от бомжей никуда не денешься»

Алина Черненко

Фото: Rob Schumacher-USA TODAY Sports / AP

Российская путешественница побывала в столице Франции второй раз за три года и призналась, что Париж со времени ее последнего визита сильно изменился. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что во время первой поездки европейский город поразил ее обилием мусора и бездомных людей. Но когда она приехала туда снова, в апреле 2025 года, обстановка на улицах была другой.

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«Бомжи были — никуда от них не денешься в Париже, видимо. Но если три года назад их было (условно) 20 человек на улицу вдоль домов, то сейчас — двое-трое, не больше. Мусора на улицах, как мне показалось, стало тоже гораздо меньше», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Кроме того, путешественница не заметила в центральных районах Парижа большого количества мигрантов. По ее словам, там были «люди с разным цветом кожи», но все они были заняты работой или каким-то делом, а не праздно шатались или навязывали сувениры.

Ранее россиянин посетил Париж во время проведения Олимпиады и поделился впечатлениями. По его словам, по сравнению с другими городами, где он застал Олимпийские игры, в столице Франции все было «как-то скромненько».

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