Молодые россиянки стали реже планировать беременность

Россиянки в возрасте 18-24 лет стали реже планировать беременность

За последние десять лет репродуктивные установки российских женщин кардинально развернулись. Девушки в возрасте от 18 до 24 лет стали значительно реже планировать рождение ребенка, а женщины старше 35-ти — наоборот, чаще. Об этом свидетельствуют данные ежегодного социологического опроса «Индекс женского здоровья», проведенного компанией «Гедеон Рихтер» совместно с аналитическим центром НАФИ, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно результатам опроса, в 2016 году 66 процентов молодых респонденток планировали родить ребенка в ближайшие пять лет. В 2026 году этот показатель составил 50 процентов — падение составило 16 процентных пунктов. При этом в возрастной группе 35-45 лет динамика противоположная. В 2016 году планировали беременность лишь 20 процентов женщин, а в 2026-м — уже 24 процента.

Кроме того, наблюдается резкий рост неопределенности среди молодых респонденток. В 2016 году затруднились ответить на вопрос о планах на материнство всего два процента девушек от 18 до 24 лет. В 2026 году их доля увеличилась до 11 процентов — рост более чем в пять раз.

Президент Международной ассоциации гинекологов, эндокринологов, терапевтов (МАГЭТ), руководитель программы «Репродуктивное здоровье нации», профессор Ирина Кузнецова связывает рост планирования у женщин в возрасте 35-45 лет в том числе с государственной поддержкой программ ЭКО. «Дается очень много квот на программы экстракорпорального оплодотворения. Это как раз в большей степени направлено на более старших женщин, потому что там больше проблем с деторождением», — отметила Кузнецова.

Социолог Ирина Гильдебрандт пояснила, что на реализацию репродуктивных планов влияют не только экономические факторы, но и рост тревожности и неопределенности. «Для того, чтобы в российской семье родился ребенок, у него должны быть три "родителя": мама, папа и еще кто-то значимый — скорее всего, государство», — отметила Гильдебрандт.

Женщины очень практичны, им нужна не только своя квартира и карьера, но и ощущение стабильности. А в условиях высокой неопределенности страх и тревога начинают превалировать над экономикой Ирина Гильдебрандт социолог

По словам профессора Кузнецовой, высокая тревожность влияет не только на социальное поведение, но и на физиологию. В условиях стресса гипоталамус — главный регулятор репродуктивной оси — может создавать запрет на фертильность, причем без видимых внешних нарушений репродуктивного цикла. Организм как бы сам себе запрещает беременность, считая условия невыгодными для полноценного потомства, объясняет эксперт.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средний возраст, когда российские женщины рожают детей, составляет 29 лет, а возраст рождения первого ребенка — 26 лет. Более поздний материнский дебют часто становится предметом нападок на российских женщин со стороны общественности. Так, в марте 2026 года депутат Госдумы Римма Утяшева сказала, что с 22 до 27 лет женщина «спокойно» может родить и троих детей. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищинко, в свою очередь, говорил, что в пределах детородного возраста, который он обозначил как период с 15 до 40 лет, женщина может родить неограниченное число детей.