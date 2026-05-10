В российском регионе сообщили о нарушении Киевом перемирия

В ДНР обвинили Украину в семи эпизодах нарушения перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) семь раз атаковала территорию Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном управлением по документированию военных преступлений Киева администрации главы и правительства республики.

Как уточняется, при ударах армии Украины 9 мая погиб один человек. Еще трое получили ранения. Кроме того, фиксировались повреждения легковых автомобилей и жилого дома.

В общей сложности по региону выпущено семь единиц различных боеприпасов.

До этого в Министерстве обороны России сообщили о нарушении ВСУ перемирия. Вражеские силы совершили многочисленные обстрелы, в том числе беспилотниками. По информации ведомства, украинские войска всего 1173 раза обстреляли позиции российских войск и нанесли 7151 удар дронами.

В ночь на 9 мая начало действовать перемирие между Россией и Украиной. Оно должно продлиться до 11 мая.