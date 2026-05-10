05:51, 10 мая 2026

В Японии заявили о планах отправить делегацию в Россию

Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Toru Hanai / Reuters

Япония может направить правительственных чиновников в Россию уже в конце мая. Об этом сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в соцсети X.

Уточняется, что цель поездки — поддерживать связь с Москвой и оказывать поддержку своим компаниям, которые все еще работают в России.

В ведомстве также опровергли сообщения СМИ о том, что власти направляют делегацию для обсуждения экономических вопросов в преддверии окончания конфликта на Украине. Министерство подчеркнуло, что Токио продолжит координировать свои действия с «Большой семеркой» в вопросе санкций против Москвы и что «текущая ситуация не позволяет использовать новые формы сотрудничества с Россией».

Ранее агентство Kyodo сообщило, что Япония в мае направит в Россию делегацию по экономическому сотрудничеству. По его данным, в ходе визита может обсуждаться возвращение японского бизнеса в Россию после завершения конфликта на Украине, а также закупки российской нефти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

