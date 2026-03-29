Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 29 марта 2026Россия

В России высказались о возможности женщин рожать неограниченное число детей

Онищенко заявил, что женщина может родить неограниченное число детей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: MountainsCreative / Shutterstock / Fotodom  

Женщина гипотетически может родить неограниченное число детей в пределах детородного возраста. С таким заявлением выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

«Сколько рожать — это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, ее "настроек". Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста 15-40 лет — сколько успеет, если есть здоровье, если она нормально живет», — высказался бывший глава Роспотребнадзора.

По мнению Онищенко, отказ женщины от деторождения может отрицательно сказаться на ее организме, так как эта функция заложена на биологическом уровне. Академик подчеркнул, что в России в настоящий момент проживает более двух миллионов многодетных семей, а к 2036 году суммарный коэффициент рождаемости должен составить 1,8 на одну женщину.​

Ранее психолог Евгения Огаркова объяснила нежелание россиянок рожать экономическим фактором. Также она обратила внимание, что в России «официально ребенка некуда пристроить до садика».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok