В России высказались о возможности женщин рожать неограниченное число детей

Онищенко заявил, что женщина может родить неограниченное число детей

Женщина гипотетически может родить неограниченное число детей в пределах детородного возраста. С таким заявлением выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

«Сколько рожать — это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, ее "настроек". Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста 15-40 лет — сколько успеет, если есть здоровье, если она нормально живет», — высказался бывший глава Роспотребнадзора.

По мнению Онищенко, отказ женщины от деторождения может отрицательно сказаться на ее организме, так как эта функция заложена на биологическом уровне. Академик подчеркнул, что в России в настоящий момент проживает более двух миллионов многодетных семей, а к 2036 году суммарный коэффициент рождаемости должен составить 1,8 на одну женщину.​

Ранее психолог Евгения Огаркова объяснила нежелание россиянок рожать экономическим фактором. Также она обратила внимание, что в России «официально ребенка некуда пристроить до садика».