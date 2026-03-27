Нежелание россиянок рожать объяснили нехваткой веры в себя

Психолог Огаркова объяснила нежелание россиянок рожать экономическим фактором

Психолог Евгения Огаркова в беседе с НСН рассказала, по каким причинам некоторые россиянки не хотят рожать.

«Я часто работаю с женщинами, которые спрашивают: "Как я впишу еще одного ребенка в свое расписание?"» — отметила она. Со ссылкой на данные ВЦИОМ эксперт указала, что 56 процентов женщин называют именно экономический фактор как основной при принятии решения о рождении детей.

«Однако второй фактор — это, безусловно, вера в себя. Женщины задаются вопросом, как они все организуют: и карьеру, и еще одного ребенка. Очень часто есть второй круг поддержки: это бабушка, няня, и еще какой-то внешний сервис, где могут помочь с малышом», — уточнила Огаркова.

Также она обратила внимание, что в России «официально ребенка некуда пристроить до садика». Оплату услуг няни же собеседница издания назвала серьезной нагрузкой на бюджет семьи.

