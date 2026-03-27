В Госдуме назвали реальный стимул для повышения рождаемости

Депутат ГД Панеш: Рождаемость повысит дифференцированная семейная ипотека

Заместитель председателя комитета Государственной Думы (ГД) по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с NEWS.ru назвал реальным стимулом для повышения рождаемости в России дифференцированную семейную ипотеку, ставка по которой будет снижаться с рождением каждого последующего ребенка.

«Ставка по семейной ипотеке будет зависеть от количества детей — я поддерживаю этот подход. Это станет реальным стимулом для повышения рождаемости и поддержкой тех, кто уже взял на себя ответственность за нескольких детей», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, важно, чтобы новые условия распространялись и на ранее одобренные кредиты. Депутат отметил, что российские семьи не должны оказываться в ситуации, когда они взяли ипотеку при одних условиях, а при рождении еще одного ребенка не могут рассчитывать на снижение ставки.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко раскрыл регионы страны с положительной рождаемостью.