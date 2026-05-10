05:44, 10 мая 2026Мир

В Италии назвали неожиданную причину враждебности Европы к России

L’antidiplomatico: Запад не может победить Россию и провоцирует ее от бессилия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европы понимают, что не могут победить Россию, и от бессилия провоцируют Москву. Неожиданную причину враждебности назвало итальянское издание L’antidiplomatico.

«[Европейские элиты] больше не знают, за что держаться. Почитаемая ими нацистская хунта в Киеве испытывает нехватку денег и оружия. Даже неоднократные поездки этого негодяя с трезубцем (президента Украины Владимира Зеленскогоприм. "Ленты.ру"), полные попрошайничества, не приносят желаемых результатов», — указано в статье.

Отмечается, что Европа делает все возможное, чтобы выставить Россию в негативном свете, однако найти аргументы в пользу такого нарратива все сложнее, «а зачастую и невозможно».

Ранее европейские политики остались недовольны визитом премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Евросоюз уже предупредил Словакию о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей (PPA), что нанесет удар по фермерам.

