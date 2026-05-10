Бойцы отряда, состоящего из бывших украинских военнослужащих, объяснили, почему они воюют против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом они рассказали РИА Новости.
Как объяснил боец отряда Александр Бабенко с позывным Боб, его не устраивает действующий режим на Украине. По его словам, украинцы слишком долго молча сидели и ждали, в результате активное меньшинство украинского общества навязало мнение пассивному большинству. Собеседник агентства выразил мнение, что «пора переходить в активную фазу, а не ждать чего-то».
Отмечается, что данный отряд был сформирован из пленных бойцов ВСУ, которые добровольно решили противостоять Киеву.
Ранее украинский военнопленный Богдан Цимбалюк заявил, что военнослужащие ВСУ воюют с братским народом, хотя их настоящий враг — Владимир Зеленский и его режим. По его словам, продолжать военные действия против России бессмысленно, поскольку киевские власти и командование ВСУ, как он считает, не учитывают интересы обычных солдат и граждан, отправляя их на гибель.