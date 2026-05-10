05:23, 10 мая 2026

Бойцы отряда из экс-солдат Украины объяснили решение воевать против ВСУ

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Бойцы отряда, состоящего из бывших украинских военнослужащих, объяснили, почему они воюют против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом они рассказали РИА Новости.

Как объяснил боец отряда Александр Бабенко с позывным Боб, его не устраивает действующий режим на Украине. По его словам, украинцы слишком долго молча сидели и ждали, в результате активное меньшинство украинского общества навязало мнение пассивному большинству. Собеседник агентства выразил мнение, что «пора переходить в активную фазу, а не ждать чего-то».

Отмечается, что данный отряд был сформирован из пленных бойцов ВСУ, которые добровольно решили противостоять Киеву.

Ранее украинский военнопленный Богдан Цимбалюк заявил, что военнослужащие ВСУ воюют с братским народом, хотя их настоящий враг — Владимир Зеленский и его режим. По его словам, продолжать военные действия против России бессмысленно, поскольку киевские власти и командование ВСУ, как он считает, не учитывают интересы обычных солдат и граждан, отправляя их на гибель.

