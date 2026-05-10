РИА Новости: Экс-бойцы ВСУ воюют против Киева добровольно

Бойцы отряда, состоящего из бывших украинских военнослужащих, объяснили, почему они воюют против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом они рассказали РИА Новости.

Как объяснил боец отряда Александр Бабенко с позывным Боб, его не устраивает действующий режим на Украине. По его словам, украинцы слишком долго молча сидели и ждали, в результате активное меньшинство украинского общества навязало мнение пассивному большинству. Собеседник агентства выразил мнение, что «пора переходить в активную фазу, а не ждать чего-то».

Отмечается, что данный отряд был сформирован из пленных бойцов ВСУ, которые добровольно решили противостоять Киеву.

Ранее украинский военнопленный Богдан Цимбалюк заявил, что военнослужащие ВСУ воюют с братским народом, хотя их настоящий враг — Владимир Зеленский и его режим. По его словам, продолжать военные действия против России бессмысленно, поскольку киевские власти и командование ВСУ, как он считает, не учитывают интересы обычных солдат и граждан, отправляя их на гибель.