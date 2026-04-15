Военнопленный из ВСУ Цимбалюк назвал Зеленского и ТЦК врагами украинского народа

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют с братским народом, хотя их настоящий враг - Владимир Зеленский и его режим, включая ТЦК, заявмл ТАСС украинский военнопленный Богдан Цимбалюк.

«Есть у нас враг — и это президент [Владимир Зеленский], и это ТЦК», — заявил он.

Пленный заявил, что, по его мнению, продолжать военные действия против России бессмысленно, поскольку киевские власти и командование ВСУ, как он считает, не учитывают интересы обычных солдат и граждан, отправляя их на гибель.

Он также отметил, что военнослужащим внушают необходимость воевать и побеждать, однако, по его словам, многие хотят вернуться к мирной жизни, быть рядом с близкими и строить семьи, а не участвовать в боевых действиях.

Ранее пленный боец ВСУ Артур Козарян рассказал, что сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, а также тех, кто не может откупиться.