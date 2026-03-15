РИА Новости: ТЦК принудительно мобилизует инвалидов и бездомных

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, а также тех, кто не может откупиться. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Козарян в беседе с РИА Новости.

«Да нас за людей не считают, тех, которые ниже, у которых нет денег, тех, которые трудоголики, вот их всех гребут. Даже бомжей забирают, инвалидов», — рассказал Козарян.

По его словам, комиссия признала годным к службе мужчину, у которого нога на 50 процентов протезирована.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход с трибуны рассказала, как сотрудники ТЦК «поймали и уволокли в логово» бойца «Альфы» Службы Безопасности Украины (СБУ).