Депутат Рады рассказала о конфузе ТЦК

Депутат Скороход с трибуны Рады рассказала, как ТЦК поймали бойца «Альфы» СБУ

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход с трибуны рассказала, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) «поймали и уволокли в логово» бойца «Альфы» Службы Безопасности Украины (СБУ). Заседание транслировал Новини.LIVE.

Парламентарий, комментируя конфуз, подчеркнула, что «физическая подготовка и состояние здоровья людоловов говорят о том, что они будут очень полезны на передовой».

Между тем Скороход призвала СБУ проверить здоровье и форму бойцов «Альфы» — тех, которых ТЦК «ловят, как кроликов».

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект, запрещающий сотрудникам территориальных центров комплектования и полицейским применять физическую силу к гражданам.