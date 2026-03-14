Депутат Рады рассказала о конфузе ТЦК

22:54, 14 марта 2026Бывший СССР

Депутат Скороход с трибуны Рады рассказала, как ТЦК поймали бойца «Альфы» СБУ
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход с трибуны рассказала, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) «поймали и уволокли в логово» бойца «Альфы» Службы Безопасности Украины (СБУ). Заседание транслировал Новини.LIVE.

Парламентарий, комментируя конфуз, подчеркнула, что «физическая подготовка и состояние здоровья людоловов говорят о том, что они будут очень полезны на передовой».

Между тем Скороход призвала СБУ проверить здоровье и форму бойцов «Альфы» — тех, которых ТЦК «ловят, как кроликов».

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект, запрещающий сотрудникам территориальных центров комплектования и полицейским применять физическую силу к гражданам.

