Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:14, 13 марта 2026Бывший СССР

На Украине захотели прекратить мобилизацию силой

Верховная рада рассмотрит запрет на насильственную мобилизацию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Верховную раду Украины внесли законопроект, запрещающий сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) и полицейским применять физическую силу к гражданам. Документ зарегистрирован на сайте парламента.

Согласно инициативе, представители ТЦК и правоохранители не смогут использовать спецсредства и принуждение при общении с военнообязанными. В случае выявления нарушений воинского учета им предписывается лишь разъяснить гражданину цели мобилизации и вручить повестку.

Законопроект также обязывает военкомов соблюдать права человека при проведении мобилизационных мероприятий. Документ поступил на рассмотрение профильного комитета Рады.

Ранее сотрудник Бучанского районного ТЦК в Киевской области на Украине задекларировал золотые слитки на тысячи долларов, Отмечается, что сотрудник ТЦК Олег Коломиец задекларировал наличие золотых слитков на сумму 7,7 миллиона гривен (175,4 тысячи долларов), 35 тысяч долларов и 8,5 тысячи евро наличными.

При этом это существенно превышает его официальные доходы. Как указали журналисты, заработная плата сотрудника ТЦК за 2025 год составила 335,57 тысячи гривен (7,6 тысячи долларов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая советская республика заверила, что перестанет принимать танкеры из России. Что ей взамен пообещал ЕС?

    Россиянин чинил машину и пережил клиническую смерть

    В России назвали хорошим сигналом одно решение США

    Трамп заявил о готовности Ирана сдаться

    В России высказались об ожиданиях от новых переговоров с Украиной

    На Украине захотели прекратить мобилизацию силой

    США нашли новый повод для пошлин в отношении других стран

    Трамп поставил точку в вопросе получения Нобелевской премии мира

    Снятие США санкций против российской нефти оценили словами «как мертвому припарка»

    Москвичка обвинила соседку в разврате и скинула ее личное фото в домовой чат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok