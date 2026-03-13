На Украине захотели прекратить мобилизацию силой

Верховная рада рассмотрит запрет на насильственную мобилизацию

В Верховную раду Украины внесли законопроект, запрещающий сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) и полицейским применять физическую силу к гражданам. Документ зарегистрирован на сайте парламента.

Согласно инициативе, представители ТЦК и правоохранители не смогут использовать спецсредства и принуждение при общении с военнообязанными. В случае выявления нарушений воинского учета им предписывается лишь разъяснить гражданину цели мобилизации и вручить повестку.

Законопроект также обязывает военкомов соблюдать права человека при проведении мобилизационных мероприятий. Документ поступил на рассмотрение профильного комитета Рады.

Ранее сотрудник Бучанского районного ТЦК в Киевской области на Украине задекларировал золотые слитки на тысячи долларов, Отмечается, что сотрудник ТЦК Олег Коломиец задекларировал наличие золотых слитков на сумму 7,7 миллиона гривен (175,4 тысячи долларов), 35 тысяч долларов и 8,5 тысячи евро наличными.

При этом это существенно превышает его официальные доходы. Как указали журналисты, заработная плата сотрудника ТЦК за 2025 год составила 335,57 тысячи гривен (7,6 тысячи долларов).