На Украине сотрудник военкомата задекларировал золотые слитки на тысячи долларов

На Украине сотрудник ТЦК задекларировал золотые слитки на 175,4 тысячи долларов

Сотрудник Бучанского районного территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в Киевской области на Украине задекларировал золотые слитки на тысячи долларов, об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что сотрудник ТЦК Олег Коломиец задекларировал наличие золотых слитков на сумму 7,7 миллиона гривен (175,4 тысячи долларов), 35 тысяч долларов и 8,5 тысячи евро наличными.

При этом это существенно превышает его официальные доходы. Как указали журналисты, заработная плата сотрудника ТЦК за 2025 год составила 335,57 тысячи гривен (7,6 тысячи долларов).

Ранее сотрудники ТЦК остановили автомобиль, в котором находился депутат Верховной Рады Александр Федиенко. Они озвучили ему цену, сколько украинские мужчины готовы отдавать в качестве взятки, чтобы их отпустили.