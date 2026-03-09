Реклама

07:54, 9 марта 2026

Военкомы остановили украинского депутата и по ошибке озвучили ему цену за свободу

Сотрудники ТЦК остановили депутата Рады Федиенко и попросили взятку до $50 тысяч
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) остановили автомобиль, в котором находился депутат Верховной Рады Александр Федиенко. Они по ошибке озвучили ему цену, сколько украинские мужчины готовы отдавать в качестве взятки, чтобы их отпустили, об этом нардеп рассказал в своем Telegram-канале.

«Ежедневно получаю до 10 обращений от граждан относительно возможных незаконных действий представителей ТЦК и полиции. Поэтому лично проверяю работу мобильных постов в Киеве, Броварах и Борисполе в частности имеют ли они опознавательные знаки и боди-камеры», — пояснил свои мотивы Федиенко.

На опубликованном украинским парламентарием видео запечатлен его диалог с представителями ТЦК. В частности, он настаивает, чтобы сотрудники представились и показали лицо, сняв балаклавы. Затем он уточнил цену свободы — мужчины рассказали, что военнообязанные, чтобы избежать отправки на фронт, готовы платить до 50 тысяч долларов.

