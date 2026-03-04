На Украине предложили мобилизованным писать завещание перед отправкой на фронт

Украинский волонтер Притула: ТЦК должны давать мобилизованным время на завещание

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) должны давать мобилизованным время, чтобы написать завещание перед отправкой на фронт. С таким предложением выступил украинский волонтер Сергей Притула, передает «Страна.ua».

«Это признак уважения к человеку, которого государство просит идти его защищать», — добавил он.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу сравнил мобилизацию на Украине с изнасилованием. Он задался вопросом, чего пытаются добиться власти, загоняя в армию нежелающих воевать людей.