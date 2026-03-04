Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:05, 4 марта 2026Бывший СССР

На Украине предложили мобилизованным писать завещание перед отправкой на фронт

Украинский волонтер Притула: ТЦК должны давать мобилизованным время на завещание
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) должны давать мобилизованным время, чтобы написать завещание перед отправкой на фронт. С таким предложением выступил украинский волонтер Сергей Притула, передает «Страна.ua».

«Это признак уважения к человеку, которого государство просит идти его защищать», — добавил он.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу сравнил мобилизацию на Украине с изнасилованием. Он задался вопросом, чего пытаются добиться власти, загоняя в армию нежелающих воевать людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по российскому газовозу в Средиземном море

    Раскрыт неожиданный факт о прошедших психотерапию людях

    Российский врач раскрыла пластику изменившегося до неузнаваемости Джима Керри

    Россиянам рассказали о стране-оазисе спокойствия на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Израиль уличили в ударе по нарисованному вертолету

    Появились подробности о появившихся у российских границ «отрядах неонацистов»

    Израиль начал подготовку к наступлению курдов на Иран

    На Украине предложили мобилизованным писать завещание перед отправкой на фронт

    Будущий король потребовал исключить дядю из линии престолонаследия

    США запустили межконтинентальную ракету в сторону Тихого океана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok