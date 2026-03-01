Украинский политик сравнил бусификацию с изнасилованием

Депутат Рады Мазурашу сравнил насильственную мобилизацию с изнасилованием

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу в эфире YouTube-канала «Испанский стыд» сравнил насильственную мобилизацию на Украине с изнасилованием.

Он задался вопросом, что пытаются решить власти, загоняя в армию нежелающих воевать людей.

«Если мы за насильственную мобилизацию, в таких формах, как бусификация, тогда мы и за изнасилования. Ну а что, ведь рождение ребенка, генофонд, продолжение рода – очень благородное и нужное дело», — сыронизировал депутат.

Он добавил, что по аналогии с мобилизацией мужчин можно принуждать женщин рожать детей, потому что это нужно стране. «Не может ведь быть такого, что тут одни принципы, а тут — другие», — подытожил Мазурашу.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Сидляк, оказавшийся в российском плену, рассказал о своей мобилизации. По словам военнослужащего, сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата) скрутили его, когда он шел по улице с ребенком и не мог убежать от них.