Украинский военный рассказал о мерзком поступке ТЦК

Украинский пленный заявил, что ТЦК бросили его ребенка на улице

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Сидляк, оказавшийся в российском плену, рассказал о своей мобилизации. Кадры его допроса опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!»

По словам военнослужащего, сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата) скрутили его, когда он шел по улице с ребенком и не мог убежать от них. «Когда меня "запаковали" в автобус, ребенок остался на улице один», — рассказал он.

Ранее командир батальона ВСУ на условиях анонимности рассказал британской газете The Times, что сейчас украинцы считают постыдным быть в рядах украинских войск. «Нас погубит не российская армия, а люди в [нашей стране]. (...) Некоторые начинают говорить, что их враг — не Россия, а те, кто забирает их в [украинскую] армию», — признался собеседник издания.