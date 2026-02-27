Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:11, 27 февраля 2026Бывший СССР

Украинский военный рассказал о мерзком поступке ТЦК

Украинский пленный заявил, что ТЦК бросили его ребенка на улице
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Сидляк, оказавшийся в российском плену, рассказал о своей мобилизации. Кадры его допроса опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!»

По словам военнослужащего, сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата) скрутили его, когда он шел по улице с ребенком и не мог убежать от них. «Когда меня "запаковали" в автобус, ребенок остался на улице один», — рассказал он.

Ранее командир батальона ВСУ на условиях анонимности рассказал британской газете The Times, что сейчас украинцы считают постыдным быть в рядах украинских войск. «Нас погубит не российская армия, а люди в [нашей стране]. (...) Некоторые начинают говорить, что их враг — не Россия, а те, кто забирает их в [украинскую] армию», — признался собеседник издания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант из Британии и Франции готовится к «миротворческой миссии» на Украине. Они тренируются устраивать засады и уничтожать ПВО

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Российская тревел-блогерша показала количество купленных на тысячу рублей товаров в США

    В Британии заявили о провале плана Каллас после переговоров в Женеве

    Названы самые бесполезные услуги автосервиса

    Стало известно о беспокойстве Зеленского из-за речи Трампа

    Украинский военный рассказал о мерзком поступке ТЦК

    Экс-сотрудник СБУ нашел связь жены Зеленского с Эпштейном

    Алаудинов рассказал об изменениях среди иностранных наемников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok