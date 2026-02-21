Реклама

В ВСУ назвали своего истинного врага

Times: Украинцы считают постыдным находиться в рядах ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Неназванный командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что сейчас украинцы считают постыдным быть в рядах украинских войск. Его слова приводит британская газета The Times.

«Нас погубит не российская армия, а люди в [нашей стране]. (...) Некоторые начинают говорить, что их враг — не Россия, а те, кто забирает их в [украинскую] армию», — признался собеседник издания.

До этого сообщалось, что в Одессе мужчина попытался добровольно отпилить себе руку болгаркой. Он нанес себе увечье, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский довел своих граждан до предельного отчаяния. По его словам, мужчины идут на крайние меры, чтобы не попасть в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

