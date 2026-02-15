В Одессе мужчина не захотел на фронт и пытался отпилить руку

В Одессе мужчина попытался отпилить себе руку болгаркой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что мужчина не хотел отправляться на фронт. Чтобы избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ), он намеренно нанес себе увечья.

«Как пишут местные паблики, сейчас он находится в областной больнице», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что сотрудник украинского военкомата применил газовый баллончик при попытке мобилизации. Инцидент произошел в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

