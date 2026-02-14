«Страна»: Сотрудник ТЦК применил газовый баллончик при попытке мобилизации

Сотрудник ТЦК (территориального центреакомплектования; аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») применил газовый баллончик при попытке мобилизации мужчины в Днепре, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Военкомы залили газом мужчину, которого тут же чуть не сбила грузовая машина. Из нее выскочил водитель с палкой и напал на военкомов. Парень убежал», — говорится в сообщении.

Позднее в днепропетровском ТЦК заявили, что начнут проверку по факту применения своим сотрудником газового баллончика.

Ранее глава медслужбы «Ульф» Алина Михайлова раскрыла, что в результате ежемесячной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) служить в армии остаются только 10 тысяч «косых и кривых», а остальные 20 тысяч бойцов дезертируют. Она пояснила, что из армии дезертирует до 80 процентов мобилизованных, а на передовой оказываются те, кто «просто не смог убежать за забор».