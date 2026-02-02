Реклама

На Украине новые пополнения ВСУ описали словами «10 тысяч косых и кривых»

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

В результате ежемесячной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) служить в армии остаются только 10 тысяч «косых и кривых», а остальные 20 тысяч бойцов дезертируют. Об этом заявила глава медслужбы «Ульф» ВСУ Алина Михайлова, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«У нас десять тысяч кривых и косых, которые проходят базовую военную подготовку и просто не смогли убежать за забор», — заявила медик.

Она добавила, что, по ее данным, из армии дезертирует до 80 процентов мобилизованных.

Ранее стало известно, что за 2025 год из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Эти цифры составляют почти четвертую часть численности украинской армии.

