Кандидата на звание «Учитель года» уличили в любви к БДСМ

В США кандидат на звание «Учитель года штата Миннесота» оказался любителем БДСМ. Об этом сообщает New York Post.

Томас Розенгрен отказался от участия в конкурсе 13 апреля после того, как в сети появились его фотографии с БДСМ-представления. На них учитель был запечатлен в кожаной одежде и имитировал сексуальный акт на сцене.

За несколько дней до публикации снимков Розенгрена назвали в числе 11 претендентов на престижную награду. Отказ учителя от участия в конкурсе подтвердил Департамент образования Миннесоты. Как пишет New York Post, учитель увлекся БДСМ около 10 лет назад после того, как успешно вылечился от рака легких и почек. За свое выступление, запечатленное на снимках, он получил награду журнала для поклонников БДСМ.

Применит ли Департамент образования Миннесоты к Розенгрену какие-либо санкции, не сообщается.

Ранее БДСМ-госпожа из Великобритании объяснила, почему больше всего любит работать с женатыми мужчинами. Она призналась, что подобные клиенты не пытаются втянуть ее в свою личную жизнь, поскольку для этого у них есть жены.