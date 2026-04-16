В Европе отреагировали на предупреждение Медведева

02:14, 16 апреля 2026Мир

Диесен призвал прислушаться к предупреждению Медведева о производстве БПЛА
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен призвал обратить внимание на предупреждение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева насчет возможных ударов по местам производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины в Европе. Об этом он написал в социальной сети Х

Эксперт призвал прислушаться к публикации Медведева и отметил, что тот «предостерегает европейцев от дальнейшей эскалации». Диесен допустил, что Запад прикладывает больше усилий, чтобы спровоцировать Москву на ответные действия.

Ранен Медведев назвал законными целями ВС России места производства дронов для Украины в Европе. До этого Минобороны России раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих дроны для ударов по российской территории, а также комплектующие к ним. Список состоит из 21 адреса.

