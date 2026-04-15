Медведев назвал законными целями ВС России места производства дронов для Украины в Европе

Медведев: Места производства дронов для Украины в Европе — законные цели ВС РФ

Публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей Вооруженных сил РФ. Об этом в соцсети X заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Заявление Минобороны РФ следует понимать предельно буквально: публикация мест производства дронов и иной военной техники в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил», — написал он.

По словам российского политика, когда возможность нанесения удара станет реальностью, будет зависеть от развития ситуации.

Ранее Минобороны России раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты для ударов по российской территории, а также комплектующие к ним. В списке содержится 21 адрес.