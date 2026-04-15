Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:27, 15 апреля 2026

Медведев назвал законными целями ВС России места производства дронов для Украины в Европе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей Вооруженных сил РФ. Об этом в соцсети X заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Заявление Минобороны РФ следует понимать предельно буквально: публикация мест производства дронов и иной военной техники в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил», — написал он.

По словам российского политика, когда возможность нанесения удара станет реальностью, будет зависеть от развития ситуации.

Ранее Минобороны России раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты для ударов по российской территории, а также комплектующие к ним. В списке содержится 21 адрес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности сделки по беспилотникам

    Трампа предупредили о проблеме из-за Ирана

    В России назвали условие для справедливого мира на Украине

    В США высказались о повторном снятии санкций с российской нефти

    Белый дом высказался о продлении перемирия в Иране

    Зеленский рассказал о нарушенном Трампом обещании

    Украину предупредили о последствиях победы Мадьяра

    Россиянам перечислили пять самых вредных туалетных привычек

    Заморозки нанесли рекордный ущерб родине шампанского

    Зеленский заявил о выделении новой помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok