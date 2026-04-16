02:12, 16 апреля 2026Интернет и СМИ

Британская BBC объявила о крупнейшем за 15 лет сокращении
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Британская телерадиокомпания BBC сократит около двух тысяч своих сотрудников, что станет крупнейшим сокращением в компании за последние 15 лет. Об этом сообщает Sky News.

Утверждается, что о предстоящих увольнениях сотрудникам сообщили в среду. Руководство компании не стало уточнять, кто именно подпадет под сокращение.

По данным Sky News, руководство BBC хочет снизить расходы на 10 процентов в последующие три года из-за «существенного финансового давления», с которым сталкивается корпорация.

Ранее сообщалось, что сократить более 20 процентов персонала может американская технологическая корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) в связи с внедрением искусственного интеллекта (ИИ).

