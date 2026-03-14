Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:25, 14 марта 2026

Meta грозит сокращение более 20 процентов персонала из-за одной причины

Meta может сократить более 20% персонала из-за внедрения ИИ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: nampix / Shutterstock / Fotodom  

Американская технологическая корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) может сократить более 20 процентов персонала из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников агентства, корпорация готовится к масштабным сокращения в рамках адаптации бизнеса к технологиям ИИ. Отмечается, что сроки и масштабы предстоящего сокращения персонала пока не утверждены. В последний год глава Meta Марк Цукерберг подталкивает корпорацию к более агрессивной конкуренции с другими технологическими компаниями в гонке за лидерство на рынке ИИ. К 2028 году планируется инвестировать 600 миллиардов долларов в строительство центров хранения и обработки данных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok