Meta грозит сокращение более 20 процентов персонала из-за одной причины

Meta может сократить более 20% персонала из-за внедрения ИИ

Американская технологическая корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) может сократить более 20 процентов персонала из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников агентства, корпорация готовится к масштабным сокращения в рамках адаптации бизнеса к технологиям ИИ. Отмечается, что сроки и масштабы предстоящего сокращения персонала пока не утверждены. В последний год глава Meta Марк Цукерберг подталкивает корпорацию к более агрессивной конкуренции с другими технологическими компаниями в гонке за лидерство на рынке ИИ. К 2028 году планируется инвестировать 600 миллиардов долларов в строительство центров хранения и обработки данных.

