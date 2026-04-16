01:33, 16 апреля 2026Интернет и СМИ

В Германии рассказали о «гонке» Мадьяра и Зеленского

BZ: Мадьяр соревнуется с Зеленским за деньги Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Мадьяр

Петер Мадьяр. Фото: Reuters

Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр соревнуется с президентом Украины Владимиром Зеленским в получении средств от Евросоюза. С таким мнением выступила немецкая газета Berliner Zeitung.

В публикации задаются вопросом, кто первым получит помощь от Евросоюза — победитель выборов Венгрии, стране в составе ЕС и НАТО, или же Зеленский от лица страны, зависящей от поддержки.

Издание отметило, что Украина приблизилась к грани банкротства, поэтому ей нужны средства Евросоюза не позже мая. При этом парламент может избрать Мадьяра премьер-министром не ранее середины мая.

13 апреля сообщалось, что победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Виктор Орбан, стоящий во главе партии «Фидес», признал свое поражение.

