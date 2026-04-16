В Новой Зеландии испугались глобальной катастрофы из-за войны США с Ираном

Уиллис: Во всех странах обеспокоены сбоями на мировом нефтяном рынке

Во всех странах накапливается общая тревога по поводу сбоев на мировом нефтяном рынке из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявила министр финансов Новой Зеландии Никола Уиллис, пишет агентство Bloomberg.

По ее словам, в Вашингтоне собрались руководители финансовых ведомств, которые все чаще выражают свою обеспокоенность о неизвестности в будущем и дальнейших планах в экономическом смысле на фоне военной операции США в Иране.

«Честно говоря, это сделало весь мир беднее, чем он был бы в противном случае», — считает министр. По ее словам, Новая Зеландия, будучи небольшой страной на самом краю света, не в состоянии влиять на принятие решений основными участниками конфликта. Кроме того, Уиллис отметила, что последствия для Веллингтона являются значительными, хотя сама страна находится далеко от зоны конфликта.

«Но экономические последствия для нас значительны, несмотря на то, что мы находимся за много миль от самого конфликта», — сказала она.

«Мы наблюдаем <...> примерно 35-процентное увеличение цены на бензин», — добавила министр, подчеркивая, что потребители на себе уже чувствуют ценовое давление на заправках. Между тем, новозеландские чиновники ожидают удар инфляции по всей экономике.

Ранее стало известно, что министры финансов 11 стран призвали США и Иран разблокировать Ормузский пролив и срочно прекратить войну. Главы экономических ведомств призвали стороны конфликта незамедлительно исполнить взаимные требования и прекратить огонь в регионе.

