Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:36, 15 апреля 2026

Министры финансов 11 стран призвали США и Иран срочно прекратить войну

Министры финансов 11 стран призвали США и Иран разблокировать Ормузский пролив
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Министры финансов 11 стран обеспокоились негативными последствиями войны на Ближнем Востоке, призвав США, Израиль и Иран срочно прекратить боевые действия и разблокировать Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее обращение подписали руководители ведомств Австралии, Японии, Швеции, Нидерландов, Финляндии, Испании, Норвегии, Ирландии, Польши, Новой Зеландии и Великобритании. Они призвали стороны конфликта незамедлительно исполнить взаимные требования и прекратить огонь в регионе.

Блокировка важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, указали министры финансов этих стран, уже привела к стремительному росту цен на энергоресурсы. Масштабные повреждения энергетической инфраструктуры региона могут создать серьезные риски для глобальной энергобезопасности. Это, в свою очередь, станет вызовом для мировой финансовой и экономической стабильности, заключается в совместном заявлении.

Ранее об угрозе резкого замедления роста глобальной экономики из-за войны в Иране предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. В случае затягивания боевых действий в регионе прирост мирового ВВП может составить 2 процента против 3,4 процента в 2025 году. Продолжение войны на Ближнем Востоке, добавила она, также чревато разгоном глобальной инфляции и цен на продовольствие, что станет ударом для самых уязвимых слоев населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok