Министерство войны США дало обещание на тему подготовки новой военной операции

ТАСС: Пентагон пообещал принять меры на фоне слухов о подготовке операции в Кубе

Министерство войны США пообещало принять меры на случай возникновения «непредвиденных обстоятельств» на фоне новостей о подготовке операции против Кубы. Об этом журналистам ТАСС рассказали в Пентагоне.

«Мы не будем спекулировать по поводу гипотетических сценариев», — сообщил представитель ведомства.

Как подчеркнул собеседник, министерство остается готовым выполнять поручения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в соответствии с его указаниями.

Ранее портал Zeteo со ссылкой на источники писал, что Пентагон получил директиву готовиться к операциям против Кубы. По его информации, документ поступил из Белого дома.

Позднее в Министерстве войны США прокомментировали сообщения о подготовке к новой военной операции. Источники рассказали, что Вашингтон планирует ряд возможных действий в отношении островного государства.