Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:25, 16 апреля 2026Мир

Министерство войны США дало обещание на тему подготовки новой военной операции

ТАСС: Пентагон пообещал принять меры на фоне слухов о подготовке операции в Кубе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Министерство войны США пообещало принять меры на случай возникновения «непредвиденных обстоятельств» на фоне новостей о подготовке операции против Кубы. Об этом журналистам ТАСС рассказали в Пентагоне.

«Мы не будем спекулировать по поводу гипотетических сценариев», — сообщил представитель ведомства.

Как подчеркнул собеседник, министерство остается готовым выполнять поручения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в соответствии с его указаниями.

Ранее портал Zeteo со ссылкой на источники писал, что Пентагон получил директиву готовиться к операциям против Кубы. По его информации, документ поступил из Белого дома.

Позднее в Министерстве войны США прокомментировали сообщения о подготовке к новой военной операции. Источники рассказали, что Вашингтон планирует ряд возможных действий в отношении островного государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok