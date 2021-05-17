Пентагон прокомментировал сообщения о подготовке к новой военной операции

РИА Новости: Пентагон заявил о планировании возможных действий в отношении Кубы

Соединенные Штаты Америки планируют ряд возможных действий в отношении Кубы. Таким образом в Пентагоне прокомментировали РИА Новости сообщения о подготовке к военной операции на острове.

Министерство войны США готово выполнить приказы американского лидера Дональда Трампа в отношении Кубы, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Пентагон получил директиву готовиться к операциям против Кубы. Согласно публикации портала Zeteo, министерству войны США было направлено послание с призывом «активизировать подготовку к возможным военным операциям против Кубы».

До этого президент США заявил, что может «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана. Трамп также назвал Кубу страной в упадке.