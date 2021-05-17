Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:34, 16 апреля 2026Мир

Пентагон прокомментировал сообщения о подготовке к новой военной операции

РИА Новости: Пентагон заявил о планировании возможных действий в отношении Кубы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Reed JIR / CN / Reuters

Соединенные Штаты Америки планируют ряд возможных действий в отношении Кубы. Таким образом в Пентагоне прокомментировали РИА Новости сообщения о подготовке к военной операции на острове.

Министерство войны США готово выполнить приказы американского лидера Дональда Трампа в отношении Кубы, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Пентагон получил директиву готовиться к операциям против Кубы. Согласно публикации портала Zeteo, министерству войны США было направлено послание с призывом «активизировать подготовку к возможным военным операциям против Кубы».

До этого президент США заявил, что может «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана. Трамп также назвал Кубу страной в упадке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok