Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 15 апреля 2026Мир

Раскрыта подготовка США к новой операции

Zeteo: Пентагон получил директиву готовиться к операциям против Кубы
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Пентагон получил директиву готовиться к операциям против Кубы. Об этом сообщает портал Zeteo со ссылкой на источники.

«Должностные лица в Пентагоне и других правительственных структурах США получили новую директиву, поступившую непосредственно из Белого дома от [президента США Дональда] Трампа», — отметили авторы материала, сославшись на три знакомых с ситуацией источника.

Согласно публикации, министерству войны США было направлено послание с призывом «активизировать подготовку к возможным военным операциям против Кубы».

Ранее Трамп заявил, что может «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана.

До этого сообщалось, что американский лидер рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая создание экономической зависимости острова от Вашингтона и смену руководства страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok