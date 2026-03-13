Реклама

08:42, 13 марта 2026Мир

Раскрыты планы Трампа по смене власти на Кубе

Bloomberg: Трамп хочет сделать Кубу зависимой от США и сменить руководство
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая экономическую зависимость острова от Вашингтона и смену руководства страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Трамп нацелился на третью страну: Кубу. И хотя страна может опасаться военного вторжения, последние данные свидетельствуют о том, что Трамп рассматривает третий путь», — сказано в сообщении.

Для смены руководства страны американская администрация ориентируется на сценарий, который США ранее применили в отношении Венесуэлы.

По данным источников, Трамп и его союзники хотят добиться отстранения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и, как утверждается, уже проводили переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро — внуком бывшего президента Кубы Рауля Кастро.

Ранее Трамп пригрозил «недружественным переворотом» на Кубе. Он отметил, что переговоры с латиноамериканской страной уже ведутся. Ими руководит госсекретарь США Марко Рубио.

В феврале президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей выступил против новых санкций в адрес страны. «Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного», — отметил он.

