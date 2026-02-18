Путин выступил с грозным сообщением из-за действий США в отношении Кубы

Путин: Россия считает неприемлемыми новые ограничения в адрес Кубы

Россия считает неприемлемыми новые санкции в адрес Кубы. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, пишет РИА Новости.

«Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного», — отметил он.

По словам Путина, позиция МИД РФ по этому вопросу звучит «открыто, ясно и недвусмысленно». Глава России также подчеркнул, что Россию и Кубу связывают особые отношения, сложившиеся исторически.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио ведет переговоры с внуком бывшего лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро. До этого глава российского МИД Сергей Лавров в начале переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей обратился к США и призвал воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы.