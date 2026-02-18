Стало известно о тайных переговорах США

Axios: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро в обход правительства Кубы

Госсекретарь США Марко Рубио ведет переговоры с внуком бывшего лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры между Рубио и Раулем Гильермо Родригесом Кастро проходят в обход официальных каналов связей с кубинским правительством и показывают, что администрация президента США Дональда Трампа считает 94-летнего Кастро истинным лицом, принимающим решения на острове.

«Я бы назвал это не столько переговорами, сколько обсуждением будущего», — заявил источник портала.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в начале переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей обратился к США и призвал воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы.