15:49, 18 февраля 2026Мир

Стало известно о тайных переговорах США

Axios: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро в обход правительства Кубы
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Alex Brandon / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио ведет переговоры с внуком бывшего лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры между Рубио и Раулем Гильермо Родригесом Кастро проходят в обход официальных каналов связей с кубинским правительством и показывают, что администрация президента США Дональда Трампа считает 94-летнего Кастро истинным лицом, принимающим решения на острове.

«Я бы назвал это не столько переговорами, сколько обсуждением будущего», — заявил источник портала.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в начале переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей обратился к США и призвал воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы.

