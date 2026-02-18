Реклама

13:52, 18 февраля 2026

Лавров выступил с призывом к США

Лавров: Россия призывает США отказаться от планов военно-морской блокады Кубы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия призывает американскую сторону воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в начале переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, передает ТАСС.

«Вместе с большинством членов мирового сообщества мы призываем США проявить здравый смысл, ответственный подход, воздержаться от планов военно-морской блокады Острова свободы», — подчеркнул дипломат.

23 января журнал Politico сообщил, что США изучают новые меры давления на власти Кубы, включая введение полной морской блокады для прекращения импорта нефти. Источники отмечают, что окончательное решение еще не принято, однако соответствующие предложения готовятся к представлению главе Белого дома Дональду Трампу в рамках комплексного плана, призванного изменить политическую ситуацию на острове.

Ситуация с топливом на Кубе начала ухудшаться после проведенной военными США операции в Венесуэле по захвату ее президента Николаса Мадуро. Прекративший экспорт Каракас был одним из основных поставщиков нефти Гаване. 29 января Трамп подписал указ о возможности введения пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу.

