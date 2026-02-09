Куба предупредила о скором окончании запасов топлива для самолетов на фоне блокады США

Efe: Запасы топлива для самолетов закончатся в течение 24 часов на фоне блокады

На фоне энергетического кризиса на Кубе запасы топлива для самолетов закончатся в течение ближайших 24 часов. Об этом сообщает Efe.

США пытаются свергнуть действующее правительство Кубы. Для этого Вашингтон установил нефтяную блокаду и пошлины на страны, продающие нефть республике.

Власти Кубы предупредили авиакомпании, что из-за предпринятых США мер топливо для самолетов закончится в течение 24 часов. В международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване уже заявили, что в терминале закончилось топливо Jet A-1, которое обычно используется в коммерческих самолетах. Топлива не будет в наличии как минимум в течение месяца.

Из-за отсутствия Jet A-1 авиакомпаниям приходится доставлять дополнительное топливо из аэропортов вылета, делать технические остановки в третьих странах для дозаправки или вовсе отменять рейсы. Эти альтернативы увеличивают эксплуатационные расходы и снижают вероятность сохранения регулярных маршрутов.

Состояние энергетической системы Кубы усугубляется перебоями с внешними поставками и неспособностью режима обеспечить стабильный импорт. В течение многих лет Куба получала большую часть потребляемой энергии из венесуэльской нефти, но поставки прекратились после падения режима Николаса Мадуро.

Как полагают в The New York Times (NYT), коммунистическое правительство Кубы может пасть в 2026 году, спустя 67 лет после революции на острове из-за действий Белого дома. Эту мысль развивает и лидер кубинских эмигрантов Марсель Фелипе. Издание анализирует последствия новых санкций Белого дома в отношении Кубы. Теперь Гавана лишилась источников нефти из Мексики. Захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро же отрезал Остров свободы еще от одного источника энергетических ресурсов.