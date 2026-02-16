Реклама

12:14, 16 февраля 2026

Нефтяную блокаду Кубы назвали безумием

Посол РФ назвал безумным указ Трампа о пошлинах для экспортеров нефти на Кубу
Дмитрий Воронин

Фото: Norlys Perez / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа о возможности введения пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумно» и абсолютно противоречит международному праву. Соответствующие заявления посла РФ в Гаване Виктора Коронелли приводит ТАСС.

По словам дипломата, непростое положение дел с топливом на острове является прямым результатом введенной на практике Белым домом блокады.

«Это фактически санкции против третьих стран, которые ведут торговлю с Кубой», — сказал также Коронелли в эфире «России 24». Он выразил надежду, что в связи с этим «голос мирового сообщества будет услышан».

Ситуация с топливом на Кубе начала ухудшаться после проведенной американцами 3 января военной операции в Венесуэле по захвату ее президента Николаса Мадуро. Прекративший экспорт Каракас был одним из основных поставщиков нефти Гаване. 29 января Трамп подписал указ, о котором высказался российский посол.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о вывозе российских туристов назвал ситуацию на Кубе «действительно критической». Продажу туров туда российские власти рекомендовали приостановить.

