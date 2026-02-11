Россиянам посоветовали отказаться от поездок на Кубу

В МЭР порекомендовали российским туристам отказаться от поездок на Кубу

В Минэкономразвития (МЭР) порекомендовали россиянам отказаться от поездок на Кубу в туристических целях до нормализации обстановки. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В МЭР также посоветовали отечественным туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в страну и информировать клиентов, собирающихся отправиться туда на отдых, о текущей чрезвычайной ситуации с топливом. Кроме того, их попросили разъяснять туристам порядок изменения или расторжения договоров в соответствии с законодательством.

Ранее стало известно, что самолеты временно прекратят летать из России на Кубу из-за нехватки топлива. Такое решение приняли авиакомпании «Россия» и Nordwind.

