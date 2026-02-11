Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

16:47, 11 февраля 2026

Полеты из России на Кубу приостановят

Росавиация: Российские авиакомпании приостановят полеты на Кубу
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Самолеты временно прекратят летать из РФ на Кубу из-за нехватки топлива. О приостановке полетов сообщили в Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что такое решение приняли авиакомпании «Россия» и Nordwind. Так, в ближайшие дни пилоты «России» будут выполнять рейсы из Гаваны и Варадеро в Москву, чтобы вывезти оставшихся в стране соотечественников. Однако затем полетная программа перевозчика будет временно приостановлена.

В Росавиации заявили, что ситуация находится на особом контроле Минтранса. «Стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях в интересах граждан обеих стран», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что российских туристов вновь начали выселять из люксовых отелей на Кубе из-за нехватки топлива. Кроме того, на этом фоне происходят массовые задержки рейсов и отмены экскурсий. В настоящее время на Кубе находятся около четырех тысяч организованных российских туристов.

