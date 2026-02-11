Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:22, 11 февраля 2026Путешествия

Россиян вновь начали выселять из люксовых отелей на Кубе

Россиян выселили из пятизвездочных отелей на Кубе из-за нехватки топлива
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sean Pavone / Shutterstock / Fotodom

Российских туристов вновь начали выселять из люксовых отелей на Кубе из-за нехватки топлива. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что закрылись гостиницы на острове Кайо-Коко. В их числе оказались пятизвездочные Hotel Grand Muthu Imperial, Iberostar Origin Playa Pilar и Gran Caribe Camino Del Mar и четырехзвездочные Hotel Tryp Cayo Coco, Hotel Mojito, Hotel Iberostar Daiquiri, Hotel Sol Guillermo.

Проживавших там россиян отправили в более бюджетные гостиницы в других частях страны. Кроме того, из-за недостатка топлива отменяются дальние экскурсии.

Ранее сообщаллсь, что туристам придется добираться до Кубы на самолете 18 часов с пересадкой из-за дефицита авиатоплива. Увеличение длительности полета вызвано необходимостью делать стыковку в венесуэльском аэропорту на острове Маргарита. Кроме того, путешественников предупредили о возможных задержках и отменах рейсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл надежды Зеленского на случай перемирия

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Раскрыта неочевидная причина бессонницы

    Стало известно о желании Зеленского обойти условия США по выборам

    Раскрыты последствия массированной атаки на российский регион

    Рассекречена цена iPhone 18 Pro

    Двухметровый ящер съел огромную змею в крупном городе

    Начальник судебных приставов России попался на связях с бандитами

    Россиян вновь начали выселять из люксовых отелей на Кубе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok