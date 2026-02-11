Россиян вновь начали выселять из люксовых отелей на Кубе

Россиян выселили из пятизвездочных отелей на Кубе из-за нехватки топлива

Российских туристов вновь начали выселять из люксовых отелей на Кубе из-за нехватки топлива. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что закрылись гостиницы на острове Кайо-Коко. В их числе оказались пятизвездочные Hotel Grand Muthu Imperial, Iberostar Origin Playa Pilar и Gran Caribe Camino Del Mar и четырехзвездочные Hotel Tryp Cayo Coco, Hotel Mojito, Hotel Iberostar Daiquiri, Hotel Sol Guillermo.

Проживавших там россиян отправили в более бюджетные гостиницы в других частях страны. Кроме того, из-за недостатка топлива отменяются дальние экскурсии.

Ранее сообщаллсь, что туристам придется добираться до Кубы на самолете 18 часов с пересадкой из-за дефицита авиатоплива. Увеличение длительности полета вызвано необходимостью делать стыковку в венесуэльском аэропорту на острове Маргарита. Кроме того, путешественников предупредили о возможных задержках и отменах рейсов.

