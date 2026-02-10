Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:09, 10 февраля 2026

Россиянам придется добираться до Кубы 18 часов из-за дефицита авиатоплива

Российским туристам придется добираться до Кубы на самолете 18 часов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Российским туристам придется добираться до Кубы на самолете 18 часов с пересадкой из-за дефицита авиатоплива. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Увеличение длительности полета вызвано необходимостью делать стыковку в венесуэльском аэропорту на острове Маргарита. Кроме того, путешественников предупредили о возможных задержках и отменах рейсов.

В настоящее время на Кубе находятся около 4 тысяч организованных российских туристов. Билеты обратно в Москву сложно приобрести, поскольку число рейсов сократилось и в некоторые дни вылетов нет вовсе.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр рассказала об отдыхе туристов на Кубе на фоне критической ситуации из-за нехватки топлива. Россиян начали массово выселять из отелей из-за топливного кризиса. Их перевозят в более дешевые гостиницы, где ситуация с электроэнергией лучше.

